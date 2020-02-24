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 Ривненская АЭС подключила к сети четвертый энергоблок

24 февраля энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС подключен к энергосети. Проводится плановое повышение мощности энергоблока до уровня разрешенной 555 МВт.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАКЭ "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

"Текущий ремонт энергоблока длился с 15 по 21 февраля 2020 года в соответствии с заранее согласованной заявкой. С 22 февраля 2020 года энергоблок №4 РАЭС находился в резерве", - сообщает "Энергоатом".

По состоянию на 8 часов утра 24 февраля в работе находятся все четыре энергоблока Ривненской АЭС. За прошедшие сутки на РАЭС в работе находились три энергоблока с суммарной нагрузкой 1 836 МВт.

За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 44,1 млн кВт-ч электроэнергии, с начала месяца - 1 млрд 178,7 млн кВт-ч электроэнергии и с начала года - 3 млрд 14,7 млн кВт-ч электроэнергии.

Ривненская атомная электростанция расположена на северо-западе Ривненской области в г. Вараш.

На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177428
 
 
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Далой !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Далой атомные станцыы, убивающие наших детей вместе с прививками!!!!!
Камнями их!
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