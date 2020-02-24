 В Италии коронавирус обнаружили у более 150 человек

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Ранее в воскресенье поступали данные о примерно 130 заболевших и двух скончавшихся пациентах.

Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Десятки тысяч жителей находятся на карантине, отменены массовые мероприятия на севере Италии.

Как пишут Ведомости, все случаи заражения зарегистрированы на севере Италии, где сейчас проходят два крупных мероприятия – Неделя моды в Милане и Венецианский карнавал. Больше всего заболевших в Ломбардии, к которой относится Милан (около 90 человек), и в регионе Венето, включающем Венецию (более 20 человек). О национальности заболевших ничего не сообщается.

Чтобы остановить стремительное распространение коронавируса, власти Италии вводят экстренные меры. Власти готовы размещать заболевших на объектах вооруженных сил страны, где будет введен карантин. Для этих целей уже подготовлены более 5000 мест в военных казармах. В Ломбардии на карантин закрылись все школы. Кроме того, глава региона Аттилио Фонтана запретил проведение любых массовых манифестаций. Аналогичные меры планирую принять власти Эмилии-Романьи. В Пьемонте на неделю закрылись все университеты.

Практически изолированными оказались два города, которые считаются очагами распространения коронавируса: это город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи. Под карантин помещены еще девять коммун вокруг Кодоньо, где проживают около 50 000 человек.

Власти Венето заявили о готовности отменить дальнейшее проведение Венецианского карнавала, передает La Repubblica. В этом году он проводится с 8 по 25 февраля и должен был завершиться большим торжеством во вторник.

В Милане из-за коронавируса за закрытыми дверями пройдет показ знаменитого Джорджо Армани. Команда модельера решила провести дефиле без зрителей. Посмотреть его можно будет в прямом эфире на сайте Armani. Театр "Ла Скала", который тоже находится в Милане, сообщил, что из-за коронавируса отменяет все спектакли до особого распоряжения властей. В экстренном порядке закрылась "Брера" – одна из крупнейших в городе художественных галерей.

В Турине, расположенном недалеко от Милана, отменили матч чемпионата Италии по футболу между "Торино" и "Пармой", сообщает Sky Sport Italia. Он должен был состояться 23 февраля, но в последний момент был перенесен на неопределенный срок. Ранее на севере Италии был отменен еще ряд футбольных матчей.

Власти Италии готовы применить "уханьскую" модель сдерживания коронавируса, пишет газета Corriere della Sera. Она предусматривает установление санитарных контрольно-пропускных пунктов, а также учреждение "стерильных" коридоров для поставок в пораженные регионы продовольствия и лекарств.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 28 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 78 500 человек, более 2400 скончались. В России были выявлены два случая заболевания коронавирусом, оба – у граждан Китая, они уже выписаны из больницы. Кроме того, трое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. 22 февраля они были эвакуированы и помещены на карантин в Казани.