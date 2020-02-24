 Молдова может закупать газ в ЕС на 16% дешевле российского, – Макогон

Об этом Макогон написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Снижение цен на газ на Европейских хабах привело и к снижению цен в Украине. Последние торги на УЭБ закончились по цене чуть ниже 4000 грн с НДС", - сообщил он.

По словам Макогона, подписанные в конце декабря новые межоператорские соглашения на границах вместо транзитного контракта 2009 года открывают новые возможности и для наших соседей.

"Теперь и они могут свободно использовать нашу инфраструктуру ГТС для поставок газа из ЕС. Например, Молдова сейчас покупает газ у Газпрома по 174 доллара. Если покупать газ из ЕС с поставкой через Украину, то цена на входе в Молдову будет около 146 долларов. Экономия порядка 28 долларов (-16%)", - сообщил Макогон.