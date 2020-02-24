[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.29 26.22
 Энергетика
  552  0
Все про:Газ (4150) Газпром (1502) ГТС (227) Молдова (170) Макогон (11) Оператор ГТС (41)

 Молдова может закупать газ в ЕС на 16% дешевле российского, – Макогон

Молдова может покупать газ в ЕС на 16% дешевле, чем в России, заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Об этом Макогон написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Снижение цен на газ на Европейских хабах привело и к снижению цен в Украине. Последние торги на УЭБ закончились по цене чуть ниже 4000 грн с НДС", - сообщил он.

По словам Макогона, подписанные в конце декабря новые межоператорские соглашения на границах вместо транзитного контракта 2009 года открывают новые возможности и для наших соседей.

"Теперь и они могут свободно использовать нашу инфраструктуру ГТС для поставок газа из ЕС. Например, Молдова сейчас покупает газ у Газпрома по 174 доллара. Если покупать газ из ЕС с поставкой через Украину, то цена на входе в Молдову будет около 146 долларов. Экономия порядка 28 долларов (-16%)", - сообщил Макогон.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177414
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус
 
 
 
 
 
 вверх