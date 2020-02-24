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Все про:Львовщина (134) непогода (10) поезд (730) Укрзализныця (2644)

 Несколько поездов задерживаются из-за падения деревьев на рельсы во Львовской области

Шквальный ветер и падение деревьев на рельсы вызвало задержку в движении нескольких поездов в Львовской области, сообщает АО "Укрзализныця".

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

"Укрзализныця" работает над ликвидацией последствий непогоды, которая вызвала задержку в движении пассажирских поездов № 49 Киев - Трускавец, № 602 Львов - Солотвино, № 81 Ужгород - Киев, № 29 Ужгород - Киев, № 141 Бахмут - Львов, а также нескольких пригородных поездов", - говорится в сообщении..

Непогода помешала работе железнодорожной инфраструктуры и оборудования на станции Ходоров, участках Львов - Сапежанка, Оброшино - Щирец, Любинь Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятов - Долина, Глубочек Великий - Озерная, Озерная – Зборив.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177411
 
 
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