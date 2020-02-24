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Все про:убийство (6) Старицкий Сергей (1)

 Предполагаемый суицид гендиректора Atlantic Group переквалифицировали на умышленное убийство

Гибель предпринимателя Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел расследуется как умышленное убийство, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью. Следовательно, по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - говорится сообщении.

Отмечается, что предварительно правоохранители установили нахождение в доме трех человек: супругов и их гостя. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

Для установления всех обстоятельств происшествия следователи проводят первоочередные следственные действия, в том числе назначили ряд экспертиз: судебно-медицинскую, комплексную молекулярно-генетическую, дактилоскопическую, баллистическую и химическую.

Как сообщалось, сообщение по спецлинии 102 поступило от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы.

"По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Там полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки "Jericho 941 PSL", патроны и гильза

Полиция Киевской области проводит расследование по факту, возможно, суицида 56-летнего киевлянина в селе Чайки.

По информации интернет-издания "Зеркало недели. Украина" в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции – самоубийство.

По данным источников издания, выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

Рекламный холдинг Atlantic Group сообщил в Facebook, что гендиректор Сергей Старицкий погиб в пятницу поздно вечером. Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году. В профессиональном активе Старицкого также руководство телеканалом "Интер" и департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177404
 
 
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Кожара арестован? Или этот бред с "самоубийством" специально сделали, чтобы дать ему сбежать? Предполагаемый суицид гендиректора Atlantic Group переквалифицировали на умышленное убийство - Цензор.НЕТ 8471
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Кожара неадекватная сепарюга, бухое быдло.
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Аваков, ты не охренел? Троих невиновных людей уже три месяца маринуют за принт, статусы и "величие арийской расы", а Кожара втирает что кто-то к нему пришел в гости чтобы застрелиться??? Ау, Аваков?!
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Пожизненное...Бухой Кожара ...Лучше бы он кокнул Мэдвэдчука.
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расследуется как умышленное убийство....

Ну конечно... пригласить к СЕБЕ домой... при свидетелях... и застрелить из собственного пистолета... Долго наверное убийца разрабатывал такой хитрый план убийства.
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