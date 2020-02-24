[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.29 26.22
 Транспорт, Макроэкономика
  780  0
Все про:Австрия (124) вирус (135) Италия (194)

 Австрия останавливала движение поездов из Италии из-за коронавируса

Австрийские власти разрешили проезд поездов через границу с Италией после недолгого перерыва, связанного с тем, что ряд пассажиров подозревали в заражении коронавирусом, сообщает Oe24.at.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, два поезда, в которых находилось около 500 пассажиров, пропустили через Бреннерский перевал после проведенной проверки. Выяснилось, что два человека, у которых при проверке была выявлена высокая температура, не больны коронавирусом. Согласие Вены было получено после того, как пассажиров проверили итальянские врачи.

Отсутствие больных коронавирусом в эфире телеканала ORF 2 подтвердил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер. По его словам, ужесточение пограничного контроля и перекрытие железнодорожного сообщения сейчас не является острой необходимостью. При этом он отметил, что власти страны обеспокоены ситуацией в соседней стране ЕС и намерены обсуждать ее на уровне правительственной экспертной группы.

Ранее власти Австрии заблокировали один из поездов на границе с Италией из-за того, что у двух человек заподозрили коронавирус. Вслед за этим они заявили о прекращении железнодорожного сообщения с соседней страной. Утверждалось, что под ограничение попал и поезд Ницца – Москва, следовавший через этот пограничный пункт.

По данным SCMP в результате вспышки коронавируса в Италии (в основном в провинциях Ломбардия и Венето) заболели 152 человека. Три пациента умерли.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177390
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус
 
 
 
 
 
 вверх