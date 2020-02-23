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 IT-отрасль Украины должна приносить в бюджет $13 миллиардов в год, – комитет

В Украине должно втрое увеличиться количество IT-специалистов, а сама отрасль должна приносить в бюджет $13 млрд в год.

Об этом в Запорожье во время выездного совещания Комитета ВР по вопросам цифровой трансформации сказала первая заместитель комитета Кира Рудик, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ

"IT-отрасль быстро растет и по состоянию на прошлый год это была уже вторая по экспорту отрасль в нашей стране. Мы аграрная страна и у нас есть все шансы, чтобы через некоторое время стать из аграрной страны технологичной. Что нужно сделать чтобы этого достичь? Во-первых, увеличить доход от экспорта в $13 млрд в год", - сказала Рудик.

По данным Рудик, по итогам 2019 года доход составил около $5 млрд.

Второй задачей является увеличение количества специалистов со 160-250 тыс. до 650 тыс. человек. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177358
 
 
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