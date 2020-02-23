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 МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 0,1% из-за коронавируса

По оптимистичному сценарию, если коронавирус не будет распространяться миром большими темпами, а Китай скоро возобновит производство, мировая экономика потеряет лишь 0,1% от прогнозируемого роста на 2020 год.

Такой прогноз был озвучен во время собрания G-20 директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"В нашем основном сценарии, который рассматривается сейчас, вводятся заявленные меры, и экономика Китая должна вернуться к нормальному состоянию во втором квартале. В результате влияние на мировую экономику может быть относительно незначительным и кратковременным", - отметила глава МВФ.

Она напомнила, что, по предварительным прогнозам, до того как вирус нанес удар по Китаю и начал распространяться по миру, предполагалось, что уровень мирового роста увеличится с 2,9% в прошлом году до 3,3% в нынешнем.

"По текущему сценарию, экономический рост Китая в 2020 году составит 5,6%. Это на 0,4 процентного пункта ниже, чем МВФ указывал в прогнозе МВФ за январь. Таким образом, рост мировой экономики будет примерно на 0,1 процентного пункта ниже (прогнозируемого)", - отметила Георгиева.

Вместе с тем она подчеркнула, что Фонд также не исключает более угрожающие сценарии, "когда распространение вируса будет продолжаться дольше во всем мире, и последствия для роста будут более затяжными".

По состоянию на утро 22 февраля во мире зарегистрировано 77 661 случай заражения коронавируса COVID-19, из которых 2360 (примерно 3,0%) является летальным. В то же время сообщается о выздоровлении от вируса 20 925 человек, что составляет 26,9% от всех зараженных.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177356
 
 
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