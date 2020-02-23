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 США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Верховный суд США отверг последний иск, требовавший заблокировать вступление новых правил.

"Мы довольны решением Верховного суда, который в пятницу вечером снял последние судебные запреты. В результате Министерство внутренней безопасности США сможет начать выполнение этих правил в понедельник", - говорится в сообщении.

Белый дом ужесточил правила выдачи грин-карт еще в августе 2019 года. Распоряжение должно было вступить в силу в середине октябре, однако Второй окружной апелляционный суд в Нью-Йорке заблокировал распоряжение.

Новые правила значительно расширяют список факторов, которые влияют на решение отказать в выдаче грин-карты. Например, будет учитываться пользование льготным медстрахованием Medicaid и участие в программе на получение талонов на еду.

Как пишет The Washington Post, за грин-картами ежегодно обращается около 544 тыс. мигрантов. Изменения могут затронуть 382 тыс. человек. Газета при этом отмечает, что приезжие составляют небольшую часть тех, кто получает общественные блага: многие не могут их получить из-за своего иммиграционного статуса.

Ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источник, что администрация Дональда Трампа решила ограничить практику так называемого родильного туризма, когда беременные женщины приезжают в США родить ребенка, тем самым автоматически гарантировав ему гражданство.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177320
 
 
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Нє ну правильно. Навіщо більш менш забезпеченим людям, які подали документи на участь, американське громадянство, якщо сунуть орди голоти з півдня, яким достатньо перекантуватись у своїх "нових американців" півроку, щоб стати повноправними громадянами разом з усіма нащадками.
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