 Facebook будет платить пользователям за распознавание их голоса

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Компания пошла на этот шаг после того, как была уличена (как и Amazon, Apple, Google и Microsoft) в прослушивании и расшифровке голосовых записей для улучшения систем распознавания речи без информирования клиентов об этом.

Facebook позволит пользователям делать голосовые записи в рамках новой программы под названием Pronunciations, доступной в приложении для исследования рынка Viewpoints. Если пользователь подходит для участия в программе, Facebook сообщит, что он сможет записать фразу "Hey Portal", за которой следует имя друга из списка друзей. Это можно сделать с именами до 10 друзей, и при этом придется записывать каждую фразу дважды.

Оплата за подобные записи будет не очень высокой. За один набор записей пользователь получит 200 баллов в приложении Viewpoints. Однако обналичить их не получится до тех пор, пока пользователь не наберёт 1000 баллов. И только после достижения этого порога можно запросить выплату в сумме $5 через PayPal. Тем не менее, Facebook утверждает, что пользователям может быть предложена возможность сделать до 5 наборов записей, поэтому потенциально можно надеяться на сбор 1000 баллов и получение выплаты в сумме $5.

Facebook сообщает, что голосовые записи, которые предоставляют пользователи, не будут связаны с их профилями в социальной сети. Кроме того, компания не делится активностью пользователя в приложении Viewpoints на Facebook или других принадлежащих ей сервисах без разрешения.

Программа Pronunciations будет доступна пользователям из США, которым исполнилось 18 лет и у которых имеется более 75 друзей на Facebook. Компания заявляет, что программа будет распространяться медленно, поэтому она не будет доступна сразу всем пользователям. Существующим пользователям Viewpoints нужно дополнительно обновить приложение, чтобы в нем появился доступ к программе Pronunciations.