 Во Франции остановили работу старейшей АЭС

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Демонтаж ядерного реактора начнется в 2025 году и может идти до 2040 года. Германия и Франция договорились открыть в регионе технопарк, для чего предусмотрен 1 млн евро.

Изначально остановить работу АЭС планировалось до конца 2016 года. Противники атомной энергетики из Германии, Франции и Швейцарии долгое время требовали закрыть электростанцию, которая находится в одном километре от границы с Германией. Реакторы этой АЭС были запущены в 1977 году, на ней неоднократно происходили поломки.