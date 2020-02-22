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 Швеция начала тестировать электронную крону

Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Пилотный проект продлится до февраля 2021 года. Его цель — создание "простой и удобной для пользователя" цифровой валюты, говорится в заявлении.

Тестирование будет проходить в режиме симуляции. Предполагается, что пользователи смогут получать цифровые кроны на электронный кошелек, платить за покупки, пополнять счет и снимать средства через мобильное приложение или носимые устройства, такие как "умные" часы.

При этом Банк Швеции указывает, что в настоящее время решение о выпуске электронной валюты или о том, какая технология может быть использована при ее создании, не принято. "Основная цель пилотного проекта заключается в том, чтобы банк расширил свои знания о цифровой кроне", — сообщает регулятор.

Технология, которая используется при создании электронной кроны, основана на платформе Corda, которую разработала американская финансово-технологическая исследовательская компания R3 Corda, пишет Bloomberg. Как отмечает Aftonbladet, ЦБ запустил проект после нескольких лет исследований. Предполагается, что в будущем цифровая валюта станет дополнением к наличным деньгам.

В 2018 году Банк международных расчетов подсчитал, что в Швеции объем наличных денег в обращении составил 1,4% ВВП страны. В Еврозоне этот показатель был равен 10,7%.

В конце декабря о тестировании цифровой платежной системы объявил ЦБ Багамских островов. О работе национальной криптовалюты сообщил и Народный банк Китая.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177259
 
 
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