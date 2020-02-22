 Руководителя следственного подразделения полиции в Днепроппетровской области задержали на взятке

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По предварительной информации, милиционер вымогал у местного предпринимателя неправомерную выгоду в размере 250 000 тыс. грн. за закрытие уголовного производства за нарушение санитарных правил и норм", - говорится в сообщении.

Полицейского задержали после получения всей суммы взятки в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Сейчас продолжаются следственные и иные процессуальные действия, а также решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей", - подытожили в ГБР.