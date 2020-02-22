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 Еврокомиссия определила сроки работы над семилетним бюджетом

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что работа по семилетнему бюджету ЕС должна быть продолжена до конца текущего года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Мы должны продолжить работу и работать непрерывно, потому что предстоит пройти еще большой путь, чтобы достигнуть согласия", - сказала она в пятницу на пресс-конференции по завершении второго дня встречи глав государств и правительств стран ЕС.

Глава Еврокомиссии отметила, что сначала Совет ЕС должен принять решение по бюджету и потом его должен принять Европарламент. Только тогда решения выльются в различные проекты.

"Время торопит, потому что до конца года должны быть пройдены все очень важные технические этапы, иначе в 2021 году у нас не будет бюджета, - сказала она. - Тогда не будет программы "Эразмус", ресурсов для научных исследований, для контроля границ. Вот почему мы должны продолжать наши усилия. Мы на правильном пути", - отметила фон дер Ляйен.

Главными вызовами на этом пути она назвала цифровизацию, изменение климата, а также последствия выхода Великобритании из ЕС.

"И эти вызовы мы должны встречать вместе, для этого нам нужна Европа, которая способна действовать, у которой есть бюджет", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177254
 
 
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