 Милованов допустил разделение Минэкономики после завершения земельной реформы

Об этом Милованов заявил в интервью телеканалу "Украина 24", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас идет реформа земли, агрорынка. После того, как эта реформа закончится, запущен будет рынок, я поддерживаю ситуацию, когда мы создадим новое министерство АПК", – сказал министр.

Глава Минэкономики отметил, что подчиненных ранее Минагрополитики предприятиях уровень эффективности на один актив на 14% ниже, чем в целом на госпредприятиях.

"Мы взяли МинАПКУ в ужасном состоянии. На госпредприятиях крадут, что мы останавливаем, многое уже остановили",– сказал министр.

"МинАПК занималось двумя вещами – назначением руководителей на госпредприятия... А второе – продавали за откаты господдержку. Мы это остановили. То есть в том министерстве не было что спасать", – сказал Милованов.

Отвечая на вопрос о том, какое министерство он потенциально возглавил бы, министр отметил, что чувствует ответственность за реформу рынка земли и поэтому на данном этапе в гипотетической ситуации разделения Минэкономики возглавил бы Минагрополитики.

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Как сообщалось, на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком 17 января президент Владимир Зеленский заявил о необходимости разделения функций в ряде министерств.

"У нас было объединение некоторых министерств. В начале это было правильное решение, потому что у нас профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет. Мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены", – сказал президент.

Напомним, в конце августа 2019 года Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности Тимофея Милованова – на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

По словам Милованова, объединение Министерства экономического развития и торговли с Министерством аграрной политики и продовольствия в единое ведомство призвано ускорить реализации ключевых реформ, таких, как приватизация государственных предприятий, введение рынка земель сельскохозяйственного назначения, детенизация аграрных рынков и земельных отношений, либерализация трудовых отношений.