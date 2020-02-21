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 Минэкономики предложило выделять до 17 миллиардов в год на поддержку промышленности

Министерство развитие экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает в Бюджетной резолюции заложить государственную поддержку на развитие промышленности в 15-17 млрд грн в год с 2021 года.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я был на экономическом комитете (парламентский комитет по вопросам развития экономики), и мы подали им предложения. Мы планируем где-то 15-17 млрд грн выделять в год поддержки для промышленности", - сказал Милованов в эфире одного из телеканалов.

Милованов уточнил, что речь идет о господдержке высокотехнологичной промышленности.

"Мы будем такую поддержку делать где-то, может, на конкурсной основе. Она должна быть эффективной. Это не дотации, это господдержка тех, кто для нас наиболее перспективный", - уточнил министр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177214
 
 
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