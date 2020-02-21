 Минэкономики предложило выделять до 17 миллиардов в год на поддержку промышленности

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я был на экономическом комитете (парламентский комитет по вопросам развития экономики), и мы подали им предложения. Мы планируем где-то 15-17 млрд грн выделять в год поддержки для промышленности", - сказал Милованов в эфире одного из телеканалов.

Милованов уточнил, что речь идет о господдержке высокотехнологичной промышленности.

"Мы будем такую поддержку делать где-то, может, на конкурсной основе. Она должна быть эффективной. Это не дотации, это господдержка тех, кто для нас наиболее перспективный", - уточнил министр.