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Все про:аукцион (644) Жеваго (171) кредит (1368) Фонд гарантирования вкладов (949)

 Списавшая 100 миллионов со счетов "Укртрансгаза" фирма скупила кредиты компаний Жеваго

Фонд гарантирования вкладов по итогам "голландского" аукциона 20 февраля продала пула активов банка "Финансы и кредит", "ВТБ Банка", "Диамантбанка", банка "Траст", "Родовид Банка", в состав которого вошли права требования на 5 млрд грн.

Победителем аукциона с предложением 216,6 млн грн стало ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест", тогда как стартовая цена пула была установлена на уровне 984 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

По данным Фонда, в проданном пуле активов – 60 кредитов юридических и физических лиц, средняя просрочка по ним составляет 8 лет.

Среди них – в том числе права требования банка "Финансы и кредит" на 2,4 млрд грн к ООО "Торговый дом Вагонзавод", поручителем по кредиту выступает ПАО "Стахановский вагоностроительный завод", который связывали с Константином Жеваго.

Также в составе пула – права требования банка "Финансы и кредит" на 1,6 млрд грн к ЧАО "Укрэнергосбыт", поручитель по кредиту – также связанное с Жеваго ЧАО "Росава".

В госреестре учредителем ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест" указано ООО "Группа Эльбрус", а конечным бенефициаром – Сергей Дмитриев.

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Как сообщалось, ранее "Укртрансгаз" заявлял, что ООО "ФК "Фин-Инвест" предъявляет к нему требования на 2,3 млрд грн и добилось ареста всех счетов и активов госкомпании. При этом со счетов "Укртрансгаза" в рамках исполнительного производства в пользу "Фин-Инвест" уже списаны 104,4 млн грн.

Спор "Уктрансгаза" и ООО "ФК "Фин-Инвест" касается поставок газа потребителям вышеупомянутой компании "Укрэнергосбыт" в начале 2000-х годов.

По данным компании, еще в 2000 году Арбитражный суд Киева обязал "Укртрансгаз" поставить 305 млн куб. м газа потребителям ЧАО "Укрэнергосбыт". При этом стоимость газа не была приведена и решение не содержало какой-либо определенной денежной суммы.

В 2018 году постановлением Хозяйственного суда города Киева "Укрэнергосбыт" получит дубликат приказа Арбитражного суда города Киева от 21 марта 2007 года о взыскании долга.

Далее "Укрэнергосбыт" продал "Фин-Инвест" право требования с "Укртрансгаза" обязательств по поставке газа.

В свою очередь "Фин-Инвест" получило решение Хозяйственного суда города Киева от 9 января 2020 года, которое меняется способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда города Киева 2000 года. Вместо осуществления поставки газа в пользу третьих лиц - взыскание с "Укртрансгаза" 2,3 млрд грн грн.

При этом указанная сумма определена "Укрэнергосбыт" по своему усмотрению.

В связи с этим "Укртрансгаз" обратился с заявлением в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционного бюро с просьбой не допустить завладения 2,3 млрд грен компаниями ООО "Фин - Инвест" и ЧАО "Укрэнергосбыт".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177210
 
 
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