[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.28 26.17
 Транспорт, Коррупция
  1136  0
Все про:обыск (352) Нацполиция (227) Ривне (83) Ривненщина (84) ГБР (77)

 ГБР расследует перепродажу полицейскими автомобилей со штрафплощадок на Ривненщине

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Хмельницком расследуют обстоятельства исчезновения транспортных средств со спецплощадок Главного управления Национальной полиции Украины в Ривненской области.

Как сообщает пресс-служба ГБР, 19-20 февраля в рамках расследования дела было проведено более 30 санкционированных обысков в служебных помещениях ГУ Нацполиции в Ривненской области и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности, передает БизнесЦензор.

Во время обысков следователи изъяли служебную документацию, компьютерную технику и средства связи.

"По предварительной информации, работники ГУ Нацполиции в Ринвненской области присваивали автомобили, которые находились на специальных площадках для хранения временно задержанных транспортных средств и признанных вещественными доказательствами по уголовным производствам, с целью последующей продажи. Ориентировочная стоимость пропавших авто составляет более 7 млн грн", – сказано в сообщении.

Читайте также: Новая глава ГБР назначила своим заместителем мужа партнерши по бизнесу. ВИДЕО

Досудебное расследование осуществляется по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов и служебной халатности, которые повлекла тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Как отмечается в сообщении, процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Ровенской области. Оперативное сопровождение –управление внутренней безопасности Нацполиции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177205
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Беларусь вирус Кабмин Китай Министерство социальной политики нефть Россия Укрзализныця эпидемия
 
 
 
 
 
 вверх