[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.28 26.17
 Коммунальные услуги
  233  0
Все про:льготы (125) субсидия (472) Министерство социальной политики (353) коммунальные услуги (203)

 Льготы и субсидии на коммуналку получают 5 миллионов семей, – Минсоцполитики

По итогам 2019 года на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг было направлено 46,4 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр социальной политики Юлия Соколовская сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В бюджете в 2020 году предусмотрено 47,6 млрд грн на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если сравнивать с цифрами 2019 года, то в предыдущем году на это было направлено 46,4 млрд грн. То есть мы фактически заложили больше денег, чем было потреблено в предыдущем году", – подчеркнула Соколовская.

Министр также сообщила, что в декабре 2019 года средний размер субсидии составил около 1200 грн.

"Также мы впервые монетизировали льготы для украинцев и этим уже воспользовались 1,8 млн человек. За счет монетизации мы уменьшили манипуляции с начислениями льгот предприятиями-поставщиками услуг и средний размер льготы в 2019 году составлял 750 грн", – уточнила Соколовская.

По словам главы Минсоцполитики, по состоянию на декабрь 2019 года субсидии получали 3,3 млн домохозяйств, а льготы – 1,8 млн домохозяйств.

Как сообщалось, расходы на коммунальные субсидии в законе госбюджете на 2019 год были предусмотрены в сумме 55,1 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177203
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКоммунальные услуги
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Беларусь вирус Кабмин Китай Министерство социальной политики нефть Россия Укрзализныця эпидемия
 
 
 
 
 
 вверх