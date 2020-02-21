 СБУ и Европол блокировали деятельность международной группировки контрабандистов

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

По предварительным данным следствия, участники группы наладили механизм нелегального производства стероидов для продажи на территории ЕС и Украины. Химические соединения для изготовления анаболиков они импортировали из стран Восточной Азии.

Фигуранты изготовляли и хранили товар в специально оборудованных лабораториях и складах на территории одной из европейских стран. Клиентов участники группировки подыскивали на специализированных сайтах и переправляли товар заказчикам через сервисы международного почтовой связи и частных перевозчиков.

Для легализации доходов от незаконной деятельности они использовали сеть подставных фирм, зарегистрированных в разных странах.

В ходе международной спецоперации, к которой было привлечено более 270 правоохранителей, на территории ЕС задержано 24 фигурантов и арестовано активов на общую сумму почти 2,1 млн евро. Во время обысков в квартирах дельцов, в частности на территории Украины, а также в лабораториях, складах и офисах фирм выявлены дополнительные доказательства противоправной деятельности.

Операция по разоблачению и блокирование деятельности международной группировки проводилась совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и Главным следственным управлением СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.