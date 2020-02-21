 Производство украинской водки за семь лет упало в 3 раза, – Гостат

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат), передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

В то же время производство бренди в 2019 году, включая "Коньяк Украины", увеличилось на 1,7% – до 2,3 млн декалитров.

Объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в прошлом году увеличился на 15,7% – до 8,4 млн дал.

При этом производство игристых вин из свежего винограда (кроме вина "Шампанское" и "Шампанское Украины") сократилось на 18% – до 2,67 млн дал.

Производство вин крепостью до 15% увеличилось на 4,5% – до 6,42 млн дал, а вин с содержанием спирта более 15% (портвейн, херес и других) – на 19,1%, до 741,6 тыс. дал.

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Как сообщалось, по данным Госстата, производство водки в Украине в 2018 году уменьшилось на 7,1% – до 12,69 млн дал.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом производство водки уменьшилось на 17,6% или на 2,92 млн дал – до 13,66 млн дал.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом производство водки уменьшилось на 10,9% или на 2,03 млн дал – до 16,58 млн дал.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом производство водки уменьшилось на 13% или на 2,78 млн – дал до 18,6 млн дал.

Производство водки в 2014 году сократилось на 4,6%, составив 21,39 млн дал., в 2013 году упало на 17,2% – до 28 млн дал., в 2012 году – возросло на 1,6% в сравнении с соответствующим периодом 2011 года, до 33,81 млн дал.