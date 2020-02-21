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 Саудовская Аравия может прекратить согласовывать сокращение добычи нефти с Россией, – WSJ

Саудовская Аравия может отказаться от сотрудничества с Россией в плане координирования объемов добычи нефти.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным источников, Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), на долю которых приходится более половины производственного потенциала ОПЕК, на этой неделе проводят переговоры, обсуждая возможность сокращения совокупной добычи нефти дополнительно на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с). 

Распространение коронавируса Covid-19 привело к сокращению глобального спроса на нефть и вызвало противоречия между Россией и странами ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, пишет газета. Россия и ОПЕК активно сотрудничали с декабря 2016 года, пытаясь добиться баланса на глобальном нефтяном рынке на фоне роста сланцевой добычи в США.

Разрыв Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ с Россией может еще больше ослабить способность ОПЕК влиять на мировые цены на нефть, отмечают эксперты.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177186
 
 
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Ну араби давай, один фіг вас кацапи всеодно наііііуть, це в них в крові.
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