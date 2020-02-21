 Минобороны планирует закупить ракетных комплексов и ракет на 2 миллиарда

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины, передает БизнесЦензор.

Кроме того, планируется закупить около 3 000 ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2,4 млрд грн с учетом государственных гарантий.

"Согласно поручению президента Украины, сейчас продолжается выполнение программы создания многофункционального ракетного комплекса. Концепция указанной программы сейчас проходит внешнее согласование", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось,Совет национальной безопасности и обороны 18 февраля утвердил государственный оборонный заказ на 2020 год.

Согласно принятому документу, в 2020 году на выполнение Государственного оборонного заказа предусмотрено финансирование в сумме 25,85 млрд грн, что на 16% больше, чем в 2019 году. В исполнении гособоронзаказа примут участие 14 государственных заказчиков.