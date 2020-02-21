 Развитие электросетей должно происходить за счет инвестиций, – Оржель

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил в рамках круглого стола "Зеленый" энергетический переход Украины: видение до 2050 года и последующие шаги", передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Министр энергетики подчеркнул, что для создания условий эффективного "зеленого" энергетического перехода необходимо сбалансировать производство зеленой, тепловой и атомной генерации. Для этого надо работать над развитием электрических сетей за счет инвестиций.

"Отрасль формируется из системы транспортировки, распределения, там также требуются значительные инвестиции. Мы до сих пор не ввели RAБ-регулирование, которое очень нужно. Мы не обновляем сети. У нас есть потребитель, который также нуждается в качественном электроснабжении по адекватной цене. Потому что не будет того, кто потребляет, не будет сетей, мы не сможем транспортировать и предоставить, продать этот киловаттчас", – заявил Оржель.

Министр отметил, что пока сделано мало для инвестиционной привлекательности. Поскольку одна из ее составляющих – качество электросетей, которые восстанавливаются медленно.

"Те решения, которые мы будем принимать в рамках взаимодействия с инвесторами, являются абсолютно недостаточными. Более того, мы должны говорить о конкурентоспособности в принципе экономики. И еще раз хочу подтвердить о развитии и восстановлении сетей. То, во что мы не вкладываем совсем", – подчеркнул Оржель.

Как сообщалось, 21 января Минэкоэнерго представило концепцию "зеленого" энергетического перехода Украины до 2050 года. Она определяет, что большинство инвестиций будет осуществлено ​​частными игроками, особенно операторами, что потребует изменения подхода к тарифообразованию от систем "затраты плюс" к стимулирующему инвестиции.