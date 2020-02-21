 Прокуратура провела обыски на предприятии "Укроборонпрома"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, должностные лица ГП "Укроборонсервис" при осуществлении организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, вероятно, причинили государству значительные убытки.

"Кроме того, указанные должностные лица могут быть причастны к присвоению, растрате и завладению чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением", – сказано в сообщении.

Уголовное производство начато по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.