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 Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке до $125 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) за период с 17 по 21 февраля сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке до $125 млн.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе по единому курсу (с использованием инструмента matching) НБУ выкупил $75 млн, путем проведения интервенций с выбором лучшей цены Нацбанк купил $50 млн.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1 млрд, продал – $295 млн.

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Как сообщалось, за период с 10 по 14 февраля НБУ сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке до $165,5 млн.

За период с 3 по 7 февраля НБУ купил на межбанковском валютном рынке $362,5 млн, а продал – $45 млн.

Неделей ранее – с 27 по 31 января – Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $143,5 млн, приостановив покупку валюты впервые с сентября 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177174
 
 
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