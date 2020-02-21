 Нацкомиссия приняла решение для досрочного расширения покрытия 4G

Как сообщает пресс-служба НКРСИ, соответствующее решение было принято на заседании 21 февраля, передает БизнесЦензор.

В частности, Комиссия приняла решение о досрочном внедрении новой технологии ЧАО "ВФ Украина", ЧАО "Киевстар" и ООО "лайфселл".

"Это решение является результатом проведенного комплекса действий по внедрению новейших радиотехнологий в диапазонах частот 800-900 МГц и стало возможным вследствие дефрагментации радиочастотного спектра в диапазоне 900 МГц, проведенногр в рамках проекта по перераспределению спектра указанных диапазонов", – отмечается в сообщении.

Ожидается, что после выполнения принятого решения НКРСИ будет достигнута цель по внедрению радиотехнологии LTE в так называемых низких диапазонах частот (ниже 1 ГГц), что позволит существенно улучшить покрытие территории Украины связью и расширит доступность услуг мобильного широкополосного доступа.

Как уточнили в пресс-службе "Киевстара", НКРСИ согласовала выдачу компаниям технологически нейтральных лицензий с возможностью использования частот 900 МГц для связи 4G в стандарте LTE, передает Интерфакс-Украина.

"Для того, чтобы все телеком-операторы смогли запустить 4G на частотах 900 МГц, "Киевстар" добровольно передал государству часть своего спектра в этом диапазоне. Надеемся, что уже скоро мобильный интернет нового поколения появится даже в малых и отдаленных населенных пунктах", – прокомментировал решение комиссии президент "Киевстара" Александр Комаров.

По словам главы компании, возможность использовать частоты 900 МГц для развития LTE открывает новые перспективы для телеком-рынка, поскольку у базовых станций этого диапазона большая дальность действия, по сравнению с диапазонами 1800 и 2600 МГц, что позволит охватить связью 4G большую территорию.

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Как сообщалось, 21 января НКРСИ поддержала план перераспределения радиочастотного ресурса в диапазонах 800-900 МГц между АО "Киевстар", ЧАО "ВФ Украина", ООО "лайфселл" и ООО "Интертелеком".

В соответствии с требованиями НКРСИ, мобильные операторы, которые получат новые лицензии на развитие 4G на частотах 900 МГц, с 1 июля начнут технологические работы по перестройке своих базовых станций и запуску LTE 900 в первой из областей – Закарпатской. До конца ноября 2020 года связь 4G на частотах 900 МГц появится во всех областях Украины. В последующие годы география покрытия 4G сетей будет расширяться.

Напомним, отсутствие скоростного мобильного интернета в регионах сегодня вызвано тем, что распределенных частот между операторами в диапазоне 900 МГц недостаточно для запуска 4G. Исправить ситуацию позволит выполнение подписанного операторами общего Плана мероприятий, согласно которому от доли диапазона откажется "Киевстар". Этому оператору, согласно лицензии, сейчас отдано около 60% доступных частот в диапазоне 900 МГц. Также часть своих частот в этом диапазоне уступит оператор CDMA "Интертелеком", который получит взамен частоты в диапазоне 800 МГц.