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 Аграрный рынок, Корпоративные отношения
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Все про:налоги (1052) Косюк (151) Мироновский хлебопродукт (107)

 МХП Косюка за три года заплатил 12 миллиардов налогов

Крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в течение последних трех лет уплатил в бюджет страны почти 12 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает БизнесЦензор.

В том числе в государственный бюджет МХП заплатил 5,22 млрд грн, из которых:

  • 274 млн грн – военный сбор;
  • 2,7 млрд грн – НДС;
  • 1,67 млрд грн – НДС на таможне;
  • 569 млн грн – налог на прибыль.

Кроме того, местные бюджета в регионах присутствия МХП получили 3,95 млрд грн, а именно:

  • 3,27 млрд грн – налог на доходы физических лиц;
  • 301,6 млн грн – плата за землю;
  • 59 млн составили другие налоги.

Также 2,53 млрд грн налогов было уплачено в Пенсионный фонд.

"Мы в МХП верим, что прозрачный и ответственный бизнес – залог развития общества и государства. В течение 2017-2019 года МХП получил 2,5 млрд грн государственных дотаций на развитие производства. Повысив эффективность за счет расширения масштабов производства и увеличения продаж на внутреннем и внешнем рынках, компания вернула в бюджет сумму в пять раз больше", – подчеркнули в компании.

Напомним, Мироновский хлебопродукт – вертикально интегрированный агрохолдинг, крупнейший производитель курятины в Украине, владелец торговой марки "Наша Ряба". Компания принадлежит украинскому бизнесмену Юрию Косюку.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177168
 
   
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Выручка увеличивается, прибыль сокращается, налогов платим больше 100 500.
В чем подвох?

Это что за бизнесмен который любит платить налоги??? а прибыль такую маленькую относительно дохода.

О возврате НДС забыли упомянуть!

Я тоже хочу чтобы государство мне дало денег, так нет! даже кредиты 5-7-9 в руки не дают
В руки дают только под 18% и больше.

И еще? Государство дало за что? за бизнес план? за красивые глаза хозяина? или за откат?
Господдержка!!! это как? кредит? или дали и забыли?

Люди, только отменна налогов поможет нашему бизнесу и Украине!
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А ЄСВ врахований? А скільки держава повернула ПДВ як імпортеру?
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