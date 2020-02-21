 МХП Косюка за три года заплатил 12 миллиардов налогов

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает БизнесЦензор.

В том числе в государственный бюджет МХП заплатил 5,22 млрд грн, из которых:

274 млн грн – военный сбор;

2,7 млрд грн – НДС;

1,67 млрд грн – НДС на таможне;

569 млн грн – налог на прибыль.

Кроме того, местные бюджета в регионах присутствия МХП получили 3,95 млрд грн, а именно:

3,27 млрд грн – налог на доходы физических лиц;

301,6 млн грн – плата за землю;

59 млн составили другие налоги.

Также 2,53 млрд грн налогов было уплачено в Пенсионный фонд.

"Мы в МХП верим, что прозрачный и ответственный бизнес – залог развития общества и государства. В течение 2017-2019 года МХП получил 2,5 млрд грн государственных дотаций на развитие производства. Повысив эффективность за счет расширения масштабов производства и увеличения продаж на внутреннем и внешнем рынках, компания вернула в бюджет сумму в пять раз больше", – подчеркнули в компании.

Напомним, Мироновский хлебопродукт – вертикально интегрированный агрохолдинг, крупнейший производитель курятины в Украине, владелец торговой марки "Наша Ряба". Компания принадлежит украинскому бизнесмену Юрию Косюку.