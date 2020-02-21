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Все про:облигации (720) Альфа-банк (137) евробонды (317)

 Владелец "Альфа-Банка" выпустил облигации на $50 миллионов под 9% годовых

Компания ABH Ukraine Limited, владелец 38,2% акций украинского "Альфа-Банка", 18 февраля осуществила новый выпуск еврооблигаций на сумму $50 млн с погашением 5 октября 2023 года и ежеквартальной выплатой купона по ставке 9% годовых.

Как сообщает пресс-служба банка, еврооблигации были выпущены в соответствии с Regulation S Комиссии по ценным бумагам и биржам США с листингом на Франкфуртской фондовой бирже, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, этот выпуск евробондов стал 18-м подобным выпуском ABH Ukraine Limited с начала 2015 года.

По состоянию на дату публикации в обращении находилось 11 выпусков ABH Ukraine Limited, среди которых – два выпуска в евро и девять в долларах США, семь выпусков погашены.

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Как сообщалось, по предварительным данным, АО "Альфа-Банк" получил по итогам 2019 года рекордную прибыль в сумме 1,59 млрд грн, что на 26,5% превышает результат 2018 года.

Напомним, 15 октября 2019 года "Альфа-Банк" завершил реорганизацию "Укрсоцбанка" путем присоединения по упрощенной процедуре и стал полным правопреемником всех прав и обязательств "Укрсоцбанка".

"Альфа Групп" еще в январе 2016 года договорилась о покупке "Укрсоцбанка" у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S.A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S.A. (ABHH).

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177165
 
 
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