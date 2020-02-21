 Бывший глава "Альфа-Банка" станет совладельцем "Идея Банка" вместе с Dragon Capital

Об этом говорится в сообщении "Идея Банка" в системе раскрытия Нацкомиссиии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, речь идет о покупке Свитеком 36 млн 63,886 тыс. акций.

Ранее источник на рынке сообщил Интерфакс-Украина, что Свитек может возглавить "Идея Банк" после завершения покупки его "Драгон Капиталом".

Как сообщалось, польский Getin Holding S.A. 20 декабря 2019 года заключил соглашение о продаже 100% акций украинского "Идея Банка" и 100% ООО "Нью Финанс Сервис" группе Dragon Capital и физическому лицу за 1,37 млрд грн, или 224,76 млн злотых, минус сумма дивидендов до закрытия сделки.

В январе Антимонопольный комитет предоставил разрешение кипрской компании Dragon Capital Investments Limited на приобретение 64,7106% акций "Идея Банка".

Ожидается, что сделка может быть завершена до 31 мая 2020 года.

Getin Holding выставил дочерний "Идея Банк" на продажу в октябре 2019 года.

Getin Holding зашел на украинский рынок еще в 2007 году, когда он купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в "Плюс Банк", затем – "Идея Банк", который сейчас на 100% принадлежит польской компании.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (7,510 млрд грн) "Идея Банк" занимал 24 место среди 76 действующих банков.