 7 стран приостановили импорт украинской курятины из-за птичьего гриппа, – Госпродпотребслужба

Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба), передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

По данным ведомства, по состоянию на 20 февраля был запрещен экспорт мяса птицы из Украины в Японию (произведенной после 27 декабря 2019 года), в Республику Корея, в Азербайджан (и в целом продукции птицеводства), в Республику Армения (живой птицы всех видов и в целом продукции птицеводства), в Ирак, Филиппины (птица дикая и домашняя, мясо и мясопродукты из птицы, яйца и семенная жидкость), в Молдову (птица дикая и домашняя, мясо и мясопродукты из птицы, яйца и семенная жидкость, яйцеклетки и эмбрионы птицы).

Кроме того, в соответствии с требованиями двухсторонних согласованных сертификатов с 20 февраля временно приостановлена сертификация украинской продукции птицеводства в Марокко, Республику Тунис и Сингапур.

Также запрещен экспорт мяса птицы из Винницкой области в Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Кувейт.

Кроме того, начиная с 20 января временно была приостановлена сертификация в страны Евросоюза таких видов продукции: свежее мясо птицы, продукты из мяса птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, которые не подлежат обработке, непереработанные побочные продукты, которые состоят или содержат материал от птицы.

Как сообщалось, 23 января Беларусь запретила ввоз птицы из Винницкой области Украины из-за регистрации там случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

Напомним 22 января Гендирекция по вопросам здоровья и пищевой безопасности ЕС уведомила Госпродпотребслужбу Украины о временном приостановлении ввоза на территорию стран ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области.

По информации Госпродпотребслужбы, яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.

После этого крупнейший украинский экспортер курятины в страны ЕС – агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) прекратил поставки продукции в страны Европы. По данным холдинга, в 2019 году около 30% всего экспорта группы направлялось в ЕС.

14 февраля ЕС ограничил запрет Винницкой областью, поддержав решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине.