 Турецкая компания победила в тендере на строительство моста в Запорожье за 12 миллиардов

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

С предложением 11,92 млрд грн, победителем определена компания Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi. Ожидаемая стоимость предмета закупки на начало проведения тендерной закупки составила 12,34 млрд грн.

"На торги вышли крупные компании, в том числе международные, которые имеют исключительный опыт строительства сложных инфраструктурных объектов. Высокая конкуренция способствует развитию рынка. Мы надеемся, что этот проект даст начало новому качеству работ по всей стране", – прокомментировал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Магистраль через реку Днепр в Запорожье является инфраструктурным объектом государственного значения, который будет обеспечивать транспортную связь между Левобережьем и Правобережьем Украины на юго-востоке.

Согласно проекту строительства, это магистраль непрерывного движения протяженностью 9 100 м, связывающая правобережную часть города Запорожья с центральной левобережной частью и основной северной промышленной зоной через оба рукава реки Днепр и остров Хортица. Магистраль состоит из шести транспортных развязок в составе которых 27 искусственных сооружения, в том числе два 2 внеклассных моста с отдельными строениями под каждое направление движения.

Компания Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi была основана в 1991 году.

Компания успешно реализовала важные проекты в Хорватии, Украине, Тунисе, Молдове, Омане, Экваториальной Гвинее и Туркменистане. Имеет богатый опыт выполнения строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры по всей Украине.

"Онур Тааххут" выполняет строительство автодорог, мостов, примыканий, сооружений и работы по реконструкции дорог. В их распоряжении есть стройплощадки с заводами для производства асфальтобетона.