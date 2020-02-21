 Одна из самых популярных онлайн-платформ Reddit открыла офис в Украине

Об этом сообщает отраслевое издание ain.ua со ссылкой на представителей компании, передает БизнесЦензор.

У Reddit уже есть офисы по всему миру, в США и Европе, а также много удаленных сотрудников.

"Киев мы выбрали потому, что здесь очень много технически подкованных инженеров, которым интересно заниматься продуктом. Они стремятся к большему, хотят не только писать код. Нам как раз такие и нужны: люди, готовые делать вклад в продукт", – пояснил senior user experience designer компании в Сан Франциско Павел Грозян.

Представитель компании уточнил, что открывать офисы в в других городах в Украине пока не планируется.

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Software engineer компании Алексей Ященко добавил, что офис в Киеве открылся недавно, первые сотрудники работают в "Креативном Квартале" в БЦ "Гулливер".

"Когда вернусь из Сан-Франциско, начнем собеседовать и нанимать людей. Нам интересны топ-перформеры в своей области", – уточнил Ященко.

До конца года компания планирует нанять в Киеве до 10 человек. Команду будут набирать в подразделение Special Projects, которое занимается будущим платформы.

"Нашу команду можно скорее сравнить со стартапом, или даже лучше с космической программой США. Мы занимаемся экспериментальными технологиями и продуктами. Компания инвестирует в нас много ресурсов и у нас есть возможность нанимать лучших людей", – пояснил Павел Грозян.

По словам представителей компании, пока у Reddit не так много пользователей в Украине и за пределами англоязычного мира. Многие в Европе попадают на Reddit с поисковой выдачи Google, но пользователи в США заводят там учетные записи и ходят туда общаться в свои сообщества (subreddits).

"Нам интересно рассказать украинским пользователям о Reddit, что это такое, почему мы — не социальная сеть, не Facebook. Обычно считают, что это – место для мемов и гифок с котиками, но у нас генерируется огромное количество оригинального контента на серьезные темы, от постройки ракет до выборов президента", – объясняет Грозян.

Напомним, Reddit – одна из самых популярных в мире платформ для общения и обсуждения тем, которые интересны пользователям. На ноябрь 2019 года у Reddit порядка 430 млн уникальных пользователей в месяц, 130 000 активных сообществ на различные темы, от компьютерных игр до личных финансов и политики.

В феврале 2019 года компания привлекла $300 млн в ходе раунда D, где лид-инвестором выступила китайская Tencent. Оценка компании составила $2,7 млрд.