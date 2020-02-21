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 Поезд Киев-Москва оказался самым прибыльным в 2019 году

"Укрзализныця" констатирует, что в 2019 году самым прибыльным поездом международного направления был Киев-Москва с показателем прибыли 145,2 млн грн.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, на данном направлении было предложено 339 414 мест, из которых реализовали 253 530.

Поезд Киев-Москва оказался самым прибыльным в 2019 году 01

На втором месте среди международных направлений по прибыльности оказался поезд Кривой Рог-Москва с показателем 95,7 млн грн (из предложенных 173 050 мест реализовано 141 708), на третьем - Одесса-Москва с 54,9 млн грн (из 140 518 мест реализовано 116 146), на четвертом - Одесса-Перемышль с 22,2 млн грн (из 106 392 мест реализовано 80 298), на пятом - Киев-Санкт-Петербург" с 16 млн грн (из 57 432 мест реализовано 33 081).

При этом самыми убыточными были признаны направления Хмельницкий-Москва с убытком 4,5 млн грн (из 91 767 продано 54 656) и Львов-Перемышль с 3 млн грн (из 30 816 продано 15 580).

Поезд Киев-Москва оказался самым прибыльным в 2019 году 02

В свою очередь лидером среди внутренних направлений по прибыльности стал поезд Киев-Одесса с показателем прибыли 74,5 млн грн (из 427 104 реализовано 387 177).

Второе место занял поезд Киев-Львов с 56 млн грн (из 392 582 реализовано 333 313), третье - Днепр-Киев с 55,7 млн грн (из 407 996 реализовано 383 520), четвертое - Харько-Киев с 47,4 млн грн (из 385 362 реализовано 325 237), пятое - Киев-Запорожье с 33,7 млн грн (из 220 712 реализовано 197 065).

Самым убыточным в прошлом году оказался внутренний поезд Львов-Бахмут с убытком 275,5 млн грн (из 416 828 продано 367 711), на втором месте - Ужгород-Лисичанск с 260,3 млн грн (из 459 622 реализовано 457 167), на третьем - Мариуполь-Львов с 217,1 млн грн (из 449 994 продано 422 265), на четвертом - Ивано-Франковск-Николаев с 209,1 млн грн (из 429 437 продано 396 589), на пятом - Киев-Рахов с 189,6 млн грн (из 548 456 продано 502 835).

В целом по итогам работы 2019 года от пассажирских перевозок на дальнем сообщении ожидаемый ущерб составляет 6,5 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177147
 
 
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