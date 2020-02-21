[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.28 26.17
 Транспорт
  148  0
Все про:грузы (542) Укрзализныця (2638) вагоны (391)

 "Укрзализныця" введет новую модель аукционов на использование грузовых вагонов

Правления АО "Укрзализныця" приняло решение о введении так называемых "голландских аукционов" при распределении грузовых вагонов через систему "ProZorro.Продажи".

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

"Это значит, что цена за пользование вагонами во время аукциона может не только увеличиваться, но и уменьшаться. Такое решение было принято, чтобы оперативно реагировать на колебания рынка и спроса", – отмечается в сообщении.

В компании ожидают, что первые аукционы по новому механизму могут быть проведены в течение ближайших 1-2 недель.

"На рынке перевозок железнодорожным транспортом существуют значительные сезонные колебания, которые приводят к различным факторам влияния на деятельность компании, одним из которых является снижение спроса на вагоны "Укрзализныци". Вторая причина падения спроса на вагоны "Укрзализныци" – увеличение предложений от владельцев частного парка вагонов и их гибкость в ценообразовании", – пояснил директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев.

Читайте также: "Укрзализныця" полностью переведет реализацию вагонов на ProZorro, – Кравцов

В компании уточнили, что условием снижения цены является обязательное проведение всех торгов исключительно через "ProZorro.Продаж"и, что станет еще одним шагом к внедрению распределения всего парка "Укрзализныци" через эту площадку.

В течение следующей недели в "Укрзализныце" планируют провести встречи с представителями профильных ассоциаций и участниками рынка, чтобы представить новый продукт, который разработан совместно со специалистами "ProZorro.Продажи".

Как сообщалось, в январе АО "Укрзализныця" планировала реализовать через систему "ProZorro.Продажи" услугу по перевозке грузов в почти 30 тыс. грузовых вагонов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177142
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиасообщение банки вирус Госстат Кабмин Китай НБУ нефть эпидемия
 
 
 
 
 
 вверх