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Все про:Крым (766) Россия (4396) санкции (1343) BlaBlaCar (15)

 BlaBlaCar прекратил работать в оккупированном Крыму из-за санкций

Французская компания BlaBlaCar прекратила оказывать услуги на территории оккупированного Россией Крымского полуострова.

Об этом сообщили в службе технической поддержки сервиса, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"На территории Крыма сервис BlaBlaCar не работает в соответствии с ограничительными мерами Европейского союза. Приносим наши извинения за доставленные неудобства", – сообщили в техподдержке.

Там не уточнили, когда именно BlaBlaCar перестал работать с Крымом, но утвердительно ответили на вопрос, что это произошло недавно.

Теперь при попытке найти попутчика для поездок в города Крыма или с территории полуострова сайт компании выдает сообщение: "К сожалению, сервис недоступен в этом регионе".

Компания BlaBlaCar основана в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. Сервис работает в 22 странах мира. Аудитория проекта превышает 80 млн пользователей по всему миру, в том числе более 20 млн в России.

Как сообщалось, 13 декабря 2019 года Европейский совет в Брюсселе одобрил продление экономических санкций против России.

19 декабря Совет ЕС принял постановление о продлении на очередные шесть месяцев секторальных экономических санкций в отношении РФ за действия, "дестабилизирующие ситуацию в Украине". Решение о продлении санкций вступили в силу 21 декабря.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177140
 
 
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