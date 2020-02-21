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 Право на экспорт аграрной продукции в ЕС получили 333 предприятия, – Госпродпотребслужба

В страны Европейского союза имеют право экспорта 333 украинских предприятия, из которых 153 предприятий-производителей продукции для потребления человеком, 180 – предприятий-производителей непищевой продукции.

Об этом сообщила врио председателя Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко во время презентации результатов работы в 2019 году, передает БизнесЦензор.

По словам Шевченко, из указанного количества предприятий-производителей продукции для потребления человеком большинство (72 предприятия) имеют право экспорта в ЕС меда, 27 – рыбных продуктов, 22 – молочных продуктов, 17 - улиток живых охлажденных, 8 – мяса птицы и мясных продуктов, 4 – яиц и яичных продуктов, по одному – кишечного сырья и коллагена.

"Украина на сегодня является одним из крупнейших производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции. Мы производим практически все товарные позиции животноводческой и растениеводческой продукции, которая экспортируется на международные рынки, и она вызывает доверие у зарубежных потребителей", – сообщила Шевченко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177136
 
 
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