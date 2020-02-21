 Восемь украинских стартапов получили от государства 9 миллионов

Церемония награждения проходила с участием президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука 21 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Seed-гранты по $50 тыс. (1 млн 250 тыс.), в частности, получили стартапы AeroDrone (комплексные решения на базе беспилотных самолетов); GeoDesign info (аналитический онлайн-центр); BIOC (технология нанополимеризации для получения биопластика); FieldBI (аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка); "Правомен" (автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам для помощи населению); Framiore – (бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий).

В свою очередь pre-seed гранты по $25 тыс. (625 тыс. грн) получили: Pytag (торгово-аналитическая платформа для торговли зерном) и BioBin (мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду).

"Для нас Фонд стартапов является приоритетным проектом, который мы как правительство делаем в первую очередь. Поэтому мы стартовали рано настолько, насколько могли это организовать. Первый конкурс - всегда вызов и этот первый конкурс показал, что государство также может задавать стандарты, которые формируют доверие", - сказал Гончарук во время церемонии.

По словам главы Украинского фонда стартапов Павла Карташева, конкурс прошел объективно: все победители выбраны в соответствии с прозрачной процедурой и независимыми экспертами.

Украинский фонд стартапов - государственный фонд, созданный по инициативе Кабинета министров. Его целью является предоставление финансирования технологических компаний на начальных стадиях развития.