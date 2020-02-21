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Все про:казино (15) СБУ (511) азартные игры (21) блокирование (83)

 СБУ отчиталась о блокировании работы 33 незаконных онлайн-казино

Служба безопасности Украины блокировала деятельность 33 вебресурсов, которые предоставляли нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн-казино и букмекерских конторах.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

В рамках начатого уголовного производства специалисты по кибербезопасности и следователи СБУ осуществили проверку ряда интернет-ресурсов, на которых по имеющимся данным предоставлялся доступ к запрещенному игорному бизнесу. Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения требований нескольких законов Украины.

По материалам СБУ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на основании постановления Шевченковского районного суда Киева, заблокировала обнаружены Службой незаконные вебресурсы.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177133
 
 
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