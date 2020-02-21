 Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, на 10 копеек литр автогаз подешевел на станциях KLO, BVS и Marshal.

SOCAR снизил стоимость этого вида топлива на 32 копейки – до 12,25 грн/л.

Таким образом, средняя цена автогаза 21 февраля снизилась до 11,35 грн/л.

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Как сообщалось, розничные цены на автогаз начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 10% или на 1,15 грн за литр.

Оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС снизилась на 18% – до 15 610 грн/т.