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 "Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности еще на 15%

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 марта для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", по сравнению с ценами на февраль, в марте цены снизятся на 12%-15% в зависимости от объемов закупки и условий оплаты, передает БизнесЦензор.

"В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 3 981 - 4 606 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами)", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, в феврале "Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленных и коммунальных предприятий на 14%-15%, по сравнению с январем, – до 4 661-5 208 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

в январе "Нафтогаз" снизил цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 6% – до 5500-6072 грн за тыс. кубометров.

Напомним, в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составила 4,65 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Новая цена будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5,5 грн за куб. м).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177125
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Я помню когда цена на газ для предприятий скакнула до 12 тыс. грн то в Украине резко подорожали многие товары и продукты, например хлеб, теперь же цена на газ упала практически втрое но цены стоят на месте или даже растут, вот такой парадокс.
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Нет никакого "парадокса". С введением в 2018 г "лохорынка",вопреки ст 13 Конституции Украины , газовую трубу оседлали свора паразитов-прокладок АО,ООО и пр "Рогов с копытами" - между скважиной и потребителями,и которые теперь грабят в открытую (промышленных и бытовых) потребителей через разные схемы, присваивая миллиарды долларов,наполнявших ранее бюджет и разоряя энергетическую отрасль-основу экономики.
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Почему в Украине когда подымали цены на газ то обуславливали ето высокой рыночной европейской ценой, а когда в Европе цена на газ упала до $100 то в Украине все равно остались цены в два раза выше чем рыночные тоесть больше $200? Так же интересно куда девается украинский газ по $50 и почему с нас вороватая власть дерет за транспортировку газа в несколько раз больше чем с иностранных транзитеров, особенно если учесть что все потребители газа за свои деньги сами же проложили трубы и уплатили сумашедшие деньги за подключение?
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це "ринок газу", ще є "ринок електрики" подібний до газового.
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