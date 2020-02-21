 "Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности еще на 15%

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", по сравнению с ценами на февраль, в марте цены снизятся на 12%-15% в зависимости от объемов закупки и условий оплаты, передает БизнесЦензор.

"В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 3 981 - 4 606 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами)", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, в феврале "Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленных и коммунальных предприятий на 14%-15%, по сравнению с январем, – до 4 661-5 208 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

в январе "Нафтогаз" снизил цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 6% – до 5500-6072 грн за тыс. кубометров.

Напомним, в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составила 4,65 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Новая цена будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5,5 грн за куб. м).