 Крупнейший украинский производитель соков планирует построить спритзавод

Об этом сообщил основатель группы T.B.Fruit Тарас Барщовский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Речь идет о техническом спирте из стоков, которые идут на очистные сооружения, по производству пектина", – сказал предприниматель.

Барщовский уточнил, что инвестиции в завод могут составить около $800 тыс.

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Как сообщалось, 11 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

Законом отменена государственная монополия на производство спирта с 1 января 2020 года, а деятельность по производству спирта разрешена субъектам хозяйствования любой формы собственности при условии получения соответствующей лицензии. При этом с 1 июля 2021 года разрешается ввод в эксплуатацию и выдача разрешений на строительство новых предприятий по производству этилового спирта.

Напомним, T.B.Fruit является вертикально интегрированной международной группой компаний с замкнутым циклом производства (выращивание сырья – переработка – транспортировка).

T.B.Fruit в 2019 году заняла 10% мирового рынка сока. С запуском в августе 2020 года завода в Польше может выйти на 12-14%.

ГК T.B.Fruit создана в июле 2011 года после объединения всех активов бизнесмена Тараса Барщовского. В ее состав входят 3,5 тыс. га собственных садовых угодий, семь заводов по переработке фруктов и овощей (Украина, Польша, Молдова), а также транспортно-логистический и инжиниринговый бизнес.

Кроме того, группа в сентябре 2019 года запустила завод по производству пектина в Городке (Львовская обл.), инвестиции в который составили 25 млн евро.

Общая мощность перерабатывающих заводов T.B.Fruit составляет 1,2 млн тонн концентрированного сока в год.

О начале строительства восьмого завода группы по переработке фруктов и ягод в с. Бжостовець (Польша), инвестиции в который составят 45 млн евро, группа сообщила 30 мая 2019 года.

По данным T.B.Fruit, его мощности по переработке яблок составят 300 тыс. тонн, клубники - 10 тыс. тонн, вишни - 6 тыс. тонн, малины – 12 тыс. тонн, смородины -7 тыс. тонн в год.