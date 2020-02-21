 Лукашенко назвал справедливым снижение цен на российский газ на 30%

Об этом Лукашенко заявил на встрече с послом Беларуси в России Владимиром Семашко, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Что касается природного газа, сегодня в Европе (и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель – с Сечиным (глава "Роснефти" Игорь Сечин, – ред.) мы говорили, он же тоже газом занимается) газ меньше $110. Это там – в Европе – на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену", – заявил Лукашенко.

"Произошло падение цены на природный газ. Поэтому $127 – сегодня уже в мире такой цены нет", – добавил белорусский президент.

Читайте также: Лукашенко заявил о "неожиданном" предложении Путина по поставкам нефти

Напомним, цена российского газа для Беларуси в $127 за тыс. куб. м при поставках в марте-декабре текущего года определена как базовый вариант по итогам прошедших 7 февраля в Сочи переговоров президентов Беларуси и России.

В январе-феврале 2020 года российский газ в Беларусь также поставляется по цене 2019 года – $127 за тыс. куб. м.