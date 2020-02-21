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 Лукашенко назвал справедливым снижение цен на российский газ на 30%

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что при нынешних условиях на мировом рынке российский газ для Беларуси должен стоить порядка $90 за тысячу кубометров, тогда как сейчас цена на него составляет $127 за тыс. куб. м.

Об этом Лукашенко заявил на встрече с послом Беларуси в России Владимиром Семашко, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Что касается природного газа, сегодня в Европе (и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель – с Сечиным (глава "Роснефти" Игорь Сечин, – ред.) мы говорили, он же тоже газом занимается) газ меньше $110. Это там – в Европе – на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену", – заявил Лукашенко.

"Произошло падение цены на природный газ. Поэтому $127 – сегодня уже в мире такой цены нет", – добавил белорусский президент.

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Напомним, цена российского газа для Беларуси в $127 за тыс. куб. м при поставках в марте-декабре текущего года определена как базовый вариант по итогам прошедших 7 февраля в Сочи переговоров президентов Беларуси и России.

В январе-феврале 2020 года российский газ в Беларусь также поставляется по цене 2019 года – $127 за тыс. куб. м.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177120
 
 
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