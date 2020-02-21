 Приднестровский олигарх Гушан имеет украинское гражданство и виллы в Украине. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Имущество Гушана находится в Одесской области и под Киевом. Летняя резиденция Гушана находится в городе Вилково Одесской области. В районе затоки Базарчук - участка реки Дунай - приднестровский олигарх поселился в имении на 600 квадратов.

Здесь также расположены причалы, несколько зданий охраны, лодки, сад, виноградники, беседка и домик для гостей. Здесь также стоит вышка, которая, по словам охранника, принадлежит украинской телекоммуникационной компании "Интертелеком".

Именно этот адрес в Вилково Виктор Гушан указывал ранее как конечный бенефициар "Интертелекома" - он был среди его основателей еще несколько лет назад, но вышел после того, как СБУ провела в компании обыски в рамках производства, открытого по трем статьям, среди которых "государственная измена".

"По версии следователей, менеджмент компании мог передавать российским спецслужбам данные об украинских абонентах, а также не переставал работать в аннексированном Крыму, что является нарушением законодательства", - отмечают журналисты.

Также полиция с лета 2019 года ведет уголовное производство по этому имению Гушана по факту "самовольного строительства на самовольно занятом участке".

В Вилково Гушану также напрямую принадлежит еще один участок на побережье Дуная и опосредованно, через фирму "Экофортпост" - складские помещения. За пределами Вилково, в заповедной зоне, находятся отдельные большие угодья, где отдыхает Гушан - на острове Лимба, в районе устья Дуная Лебединка.

В пригороде Одессы Гушан владеет виллой в первой линии от моря, на территории закрытого городка "Совиньон". Дом на 600 квадратов с несколькими террасами, летней кухней и охранной он приобрел в феврале 2014 года - незадолго до трагических событий в Одессе.