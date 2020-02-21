 На госпредприятии "Коневодство Украины" выявили схему хищений на 150 миллионов

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГП "Коневодство Украины" сообщает БизнесЦензор.

"Ревизия в ГП "Коневодство Украины" обнаружила нанесение ущерба более чем на 150 млн грн. Подано заявление в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В ходе ревизии "Коневодство Украины" разоблачена схема нанесения ущерба путем заключения невыгодных договоров аренды земли, завышение стоимости услуг по культивации, вывода средств за якобы поставленные гербициды и посевной материал, передачу по фиктивным документам урожая и тому подобное.

Ревизия выявила, что филиалы госпредприятия "Запорожский конный завод№ 86", "Днепропетровский конный завод №65", "Онуфриевский конный завод №175"и "Лозовской конный завод №124" заключали коррупционные договора с рядом фирм. Среди этих фирм - ООО "Сталь", ООО "Олимпиас Групп".

Эти частные фирмы имели признаки фиктивности и связанности с экс-главой "Коневодство Украины".

Государственное предприятие "Коневодство Украины" создано в соответствии с приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины 2010 года. В состав ГП входят 10 конных заводов, 3 племенных центра по коневодству и Одесский ипподром.

В постоянном пользовании по ГП "Коневодство Украины" находится 54,1 тыс. га. сельскохозяйственных угодий, из которых 43,5 тыс. га пашни.