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 "Приватбанк" снизил ставки по ипотеке

Государственный "ПриватБанк" снизил кредитные ставки по всем программам кредитования покупки жилья, сообщается в пресс-релизе банка в пятницу.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как уточнили в пресс-службе банка, для приобретения недвижимости на первичном рынке ставка снижена на 3 процентных пункта (п.п.) – до 14,9% годовых, на вторичном рынке – на 5,4 п.п., до 15,5%.

Согласно сообщению, "Приватбанк" в 2020 году намерен направить более 1 млрд грн на программу доступного кредитования жилья.

Как сообщалось, ранее государственные "Ощадбанк" и "Укргазбанк" объявили о новых условиях ипотечных программ, снизив ставки до 15,5-16% годовых при первом взносе в 20%.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177104
 
 
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пусть в одно место засунут себе эти 14% плюс еще несколько % скрытых...- под ипотеку максимум что может - это быть 3-5 % ...
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