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 Европейский инвестиционный банк может поддержать проекты дорожной безопасности в Украине

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов поддержать реализацию комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения на наиболее опасных участках международных транспортных коридоров Украины, сообщила пресс-служба заместителя министра инфраструктуры Украины Натальи Форсюк.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Такого решения сторонам удалось достичь во время встречи Форсюк с вице-президентом ЕИБ Лилианой Павловой в ходе Третьей Всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения в Швеции.

"Новые проекты сотрудничества будут нацелены на внедрение в Украине интеллектуально-транспортных систем, а также ряда технологических новаций – систем Weight in Motion (взвешивания в движении), экстренной связи, управления трафиком, автономного освещения и автоматического контроля нарушений скоростных режимов", - отметила Форсюк.

По ее словам, используя новейшие технологии, Украина сможет не только улучшить функционирование транспортной сети, но и обезопасить жизнь водителей и их пассажиров, а также пешеходов, предотвратив появление опасных случаев на дорогах.

Помимо вопросов повышения безопасности дорожного движения, стороны обсудили возможность финансирования восстановления автомобильных дорог на востоке Украины, для начала - в Луганской области.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177098
 
 
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