 Лукашенко заявил о "неожиданном" предложении Путина по поставкам нефти

Об этом со ссылкой на "Белта" сообщает БизнесЦензор.

Сам Лукашенко назвал предложение Путина неожиданным. "Он (Путин) внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Мы, конечно, сейчас (это неожиданное было предложение) пытаемся просчитать его. Но это, наверное, не имеет значения", - сказал Лукашенко.

"Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим, допустим, $700 млн. Он сказал: мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям", - заявил Лукашенко.

По его словам, Россия сохранит прошлогодние финансовые условия поставок нефти в Беларусь. "По нефти вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года. Ну, хоть какое-то движение вперед. Мы сейчас посчитаем это все. Но счет этот практически не имеет никакого значения. Потому что другого варианта пока нет со стороны России", - сказал он.

Лукашенко также сообщил, что российские нефтяные компании не соглашались на поставки сырья в Беларусь по мировым ценам. "К мировой цене они еще просили добавить $12 премии. Потому что у нас, видите ли, маржинальные рынки - Европы, Украины, белорусский рынок", - сказал он.

Лукашенко считает, что предложенная Путиным схема - "это хоть какой-то путь к развязке тех споров".

Он также добавил, что российский президент предложил ему "формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года". Президент Белоруссии также поручил премьер-министру страны Сергею Румасу достичь соглашений с российской стороной по поставке нефти в республику.

С 1 января 2020 года нефть из РФ практические не поставляется на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями.

Беларусь считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией РФ налогового маневра.