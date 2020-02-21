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 Кабмин ищет компромисс с инвесторами по поводу "зеленого" тарифа, – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил в Верховной Раде, что правительство Украины находится в переговорах с инвесторами и против ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа.

Об этом сообщает БизнесЦензор.

"У нас сбыл установленный очень высокий "зеленый" тариф. Мы обязались людям, которые строят тут "зеленую" энергетику, платить очень дорого за электроэнергию. Такая практика существовала в мире. Сюда пришло очень много инвесторов, которые на эти условия согласились", - сообщил Гончарук.

"Мы предусматриваем серьезные проблемы с тем, чтобы обслуживала наша энергетика такие высокие обязательства. Сейчас мы находимся в диалоге с рынком, наше Министерство энергетики построило модель рынка, показала всю экономику инвестора", - заявил премьер.

"Мы постоянно обговариваем возможный компромисс и договоренности, чтобы не допустить ретроспективного изменения правил. Мы также не стоим и не поддерживаем ретроспективное изменение правил", - сказал Гончарук.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177073
 
 
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