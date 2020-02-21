 Кабмин ищет компромисс с инвесторами по поводу "зеленого" тарифа, – Гончарук

Об этом сообщает БизнесЦензор.

"У нас сбыл установленный очень высокий "зеленый" тариф. Мы обязались людям, которые строят тут "зеленую" энергетику, платить очень дорого за электроэнергию. Такая практика существовала в мире. Сюда пришло очень много инвесторов, которые на эти условия согласились", - сообщил Гончарук.

"Мы предусматриваем серьезные проблемы с тем, чтобы обслуживала наша энергетика такие высокие обязательства. Сейчас мы находимся в диалоге с рынком, наше Министерство энергетики построило модель рынка, показала всю экономику инвестора", - заявил премьер.

"Мы постоянно обговариваем возможный компромисс и договоренности, чтобы не допустить ретроспективного изменения правил. Мы также не стоим и не поддерживаем ретроспективное изменение правил", - сказал Гончарук.