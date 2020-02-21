 Гончарук анонсировал пересмотр госбюджета на 2020 год (обновлено)

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в ходе отчета правительства в Верховной Раде, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о возможном пересмотре и секвестре госбюджета на 2020 год, премьер отметил, что существующая логика принятия изменений в бюджет предполагает первоначальную подготовку обновленного макропрогноза Министерством экономики, который ожидается в ближайшие недели.

"Естественно, макропрогноз надо пересматривать. Министерство экономики уже над этим работает, и, я думаю, что в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год. И конечно, весной нам нужно будет возвращаться к тому, чтобы посмотреть с учеом этого макропрогноза на государственный бюджет", – сказал глава правительства.

"У нас совсем другой курс гривни, чем тот, который закладывался в октябре, у нас совсем другие цены на энергоресурсы, у нас совсем другая коньюнктура на мировых рынках, чем та, которая закладывалась в октябре. Поэтому... действительно макропрогноз будет пересматриваться и, действительно, мы будем возвращаться к корректировке госбюджета в этом году", – пояснил Гончарук.

Глава правительства также подчеркнул, что пересмотр экономического макропрогноза – обычное дело для всех стран и международных финансовых институций, а также отметил, что поводом для пересмотра макропрогнозов развития экономики в мире может стать, в том числе, эпидемия коронавируса.

При этом Гончарук признал, что поступления от Государственной таможенной службы в бюджет, как ожидается, будут снова недовыполнены в феврале.

"По Таможенной службе мы ожидаем недовыполнения, прежде всего, из-за курсовой разницы, поскольку поступления от импорта товаров значительно меньше (чем планировалось, – ред.)", – сказал премьер.

Гончарук добавил, что еще одним фактором является более низкая стоимость энергоресурсов, которые ранее также были важным источником поступлений от ГТС. Премьер уточнил, что пока прогнозов исполнения госбюджета по итогам февраля нет.

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Как сообщалось, по оперативным данным Госказначейства, доходы общего фонда государственного бюджета в январе 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 24,5% меньше плана.

В Минфине недовыполнение плана по доходам госбюджета поясняют более крепким обменным курсом гривни (средний курс января составил 24,1 грн/$, тогда как в бюджете учтен среднегодовой курс 27 грн/$), меньшим объемом импорта (на 2,5% г/г) и более низкими ценами на газ.

В октябрьском макропрогнозе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозировало рост показателей экспорта товаров и услуг в 2020 году в годовом сравнении до 7,8% по консервативному и до 8,8% по оптимистическому сценарию.